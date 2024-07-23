Осужденного за расправу над пенсионеркой экс-депутата на СВО наградили за спасение жизни

Осужденного за расправу над пенсионеркой экс-депутата Кинева наградили на СВО

Экс-депутат городской думы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный за расправу над 80-летней пенсионеркой, в составе отряда «Шторм Z» на специальной военной операции (СВО) получил награду за спасение жизни. Об этом сам бывший чиновник сообщил порталу «ЕАН».

Он отметил, что служит на полигоне, учит солдат навыкам тактической медицины для оказания экстренной помощи себе и товарищам. До недавнего времени Кинев непосредственно спасал раненых. Бывший депутат подчеркнул, что за это был награжден медалью «Солдатская слава» и памятным знаком «За спасение жизни».

58-летний экс-чиновник признался, что в зоне боевых действий почувствовал себя здоровее и моложе.

Кинев расправился с пожилой россиянкой в 2016 году. Поначалу все обвинения мужчина отрицал, но позже объяснил, что решился на преступление из-за долга. Он должен был отбывать наказание до 2032 года. В колонии осужденный подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Миронов подарил боевой нож участнику спецоперации на Украине без правой руки.