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14:46, 23 июля 2024Ценности

Откровенное платье героини «Секса в большом городе» из 90-х стало трендом в сети

Кадр: сериал «Секс в большом городе»

Откровенное платье героини «Секса в большом городе» из 1990-х годов стало трендом в сети. Соответствующий материал публикует журнал Dscene.

Речь идет об облегающем темно-сером мини-платье без рукавов. Такое платье в сочетании с очками бренда Ray-Ban и винтажной сумкой Gucci Kelly во втором сезоне сериала носила журналистка и писательница Кэрри Брэдшоу. Ее роль исполнила актриса Сара Джессика Паркер.

Так, пользовательницы сервиса TikTok по всему миру стали включать в свой гардероб подобную одежду и снимать в ней видео. На платформе появились сотни тысяч размещенных девушками роликов, которые набирали десятки тысяч просмотров.

В мае сообщалось, что одежда в стиле гангстеров из сериала режиссера Гая Ричи «Джентльмены» стала трендом у мужчин.

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      Алина Гостева
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