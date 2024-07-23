Пилоты самолета с россиянами на борту услышали странный стук во время полета

Пилоты летевшего в Москву самолета услышали странный стук во время полета

Пилоты самолета популярной российской авиакомпании услышали странный стук во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Калининграда в Москву Boeing 737-800, 20 июля. При взлете лайнера и во время отрыва передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы (ВПП) экипаж услышал необычный стук, исходящий с левой стороны.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В ходе осмотра ВПП в калининградском аэропорту посторонних предметов обнаружено не было. Отмечается, что самолет благополучно приземлился в столичной авиагавани.

Ранее в самолет российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту попала молния. Инцидент случился со следовавшим из Красноярска в Иркутск ATR 72-500. Следы от удара молнии были обнаружены специалистами во время послеполетного осмотра лайнера.