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18:35, 23 июля 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по военному аэродрому ВСУ в Николаевской области

ВС РФ поразили военный аэродром ВСУ в Николаевской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска поразили военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вознесенске Николаевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По сообщениям местных жителей, был нанесен серьезный удар с последующей детонацией со стороны Мартыновского аэродрома, рассказал он. «Виден столб дыма, в сторону аэродрома поехало много скорых. Сам взрыв хорошо ощутили в Вознесенске», — сообщил Лебедев.

Вечером 23 июля украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщало о взрывах в Вознесенске.

Ранее Лебедев заявлял, что в результате ночного удара по вокзалу с украинскими военными и техникой российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в направлении города Волчанск в Харьковской области.

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      Кристина Есикова
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