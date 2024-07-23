Подполье заявило об ударе по военному аэродрому ВСУ в Николаевской области

ВС РФ поразили военный аэродром ВСУ в Николаевской области

Российские войска поразили военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вознесенске Николаевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По сообщениям местных жителей, был нанесен серьезный удар с последующей детонацией со стороны Мартыновского аэродрома, рассказал он. «Виден столб дыма, в сторону аэродрома поехало много скорых. Сам взрыв хорошо ощутили в Вознесенске», — сообщил Лебедев.

Вечером 23 июля украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщало о взрывах в Вознесенске.

Ранее Лебедев заявлял, что в результате ночного удара по вокзалу с украинскими военными и техникой российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в направлении города Волчанск в Харьковской области.