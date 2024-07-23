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14:04, 23 июля 2024Силовые структуры

Помогавшему россиянам получить ВНЖ в Европе юристу Мойжесу предъявлено обвинение

Юристу Герману Мойжесу предъявлено обвинение в госизмене
Начало событий в новости Велоактивиста арестовали по делу о госизмене

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Помогавшему россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе юристу Герману Мойжесу предъявлено обвинение в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Мойжеса этапировали из Санкт-Петербурга в Москву. По решению суда он находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее сообщалось, что Мойжес является велоактивистаом и исполнительным директором ассоциации «Пошли-поехали». 31 мая его арестовали. Дела о госизмене расследуются в режиме секретности, поэтому обвинение против велоактивиста остается в тайне. В материале говорится, что Мойжес планировал на днях улететь в Германию к родственнице, которую он собирался привезти в Россию на лето.

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      Анна Габай
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