Помогавшему россиянам получить ВНЖ в Европе юристу Мойжесу предъявлено обвинение

Юристу Герману Мойжесу предъявлено обвинение в госизмене

Начало событий в новости Велоактивиста арестовали по делу о госизмене

Помогавшему россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе юристу Герману Мойжесу предъявлено обвинение в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Мойжеса этапировали из Санкт-Петербурга в Москву. По решению суда он находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее сообщалось, что Мойжес является велоактивистаом и исполнительным директором ассоциации «Пошли-поехали». 31 мая его арестовали. Дела о госизмене расследуются в режиме секретности, поэтому обвинение против велоактивиста остается в тайне. В материале говорится, что Мойжес планировал на днях улететь в Германию к родственнице, которую он собирался привезти в Россию на лето.