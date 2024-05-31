Велоактивиста арестовали по делу о госизмене

«Фонтанка»: директора «Пошли-поехали» Мойжеса арестовали по делу о госизмене

Велоактивиста, исполнительного директора ассоциации «Пошли-поехали» Германа Мойжеса арестовали по делу о государственной измене. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

В публикации уточняется, что мужчину задержали в Санкт-Петербурге 28 мая, вечером 30 мая его поместили в московское СИЗО «Лефортово».

Издание отмечает, что несколько машин попытались остановить Мойжеса на набережной Крюкова, но велосипедист поехал дальше. Второй раз те же машины приехали за ним к дому на набережной Фонтанки, где часто проходят квартирники. Там его задержали.

Дела о госизмене расследуются в режиме секретности, поэтому обвинение против велоактивиста остается в тайне. В материале говорится, что Мойжес планировал на днях улететь в Германию к родственнице, которую он собирался привезти в Россию на лето.

Кроме того, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» активно выступал за платные парковки, на обсуждении этого вопроса в Законодательном собрании Санкт-Петербурга он рассказывал, что против него развернули информационную кампанию из-за его гражданства Германии.

Также в ассоциации недавно проходили выборы нового исполнительного директора. В списке кандидатов Мойжес не значится, но на данный момент числится в должности на сайте организации. Вероятно, окончательные результаты пока не подведены, пишет «Фонтанка».

Герман Мойжес является управляющим партнером группы компаний «Аверс Германия», которая помогает в получении вида на жительство в Германии для «состоятельных граждан России, Казахстана, Украины и других стран». Он также выступает юристом на нескольких площадках в сети.

Ранее в Нижегородской области ФСБ задержала бывшего сотрудника компании «Яндекс». Его подозревают в госизмене в виде оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

