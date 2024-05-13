ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

ФСБ: задержанный экс-сотрудник «Яндекса» признался в финансировании ВСУ

В Нижегородской области ФСБ задержала бывшего сотрудника компании «Яндекс». Его подозревают в госизмене в виде оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Установлено, что с начала проведения специальной военной операции (СВО) мужчина переводил личные денежные средства украинскому фонду на покупку бронетехники, боеприпасов и экипировки для ВСУ.

По данным ведомства, экс-сотрудник «Яндекса» также участвовал в несанкционированных митингах, за что был привлечен к административной ответственности. Кроме того, россиянин скрывался от частичной мобилизации, уехав из страны.

Следственное управление ФСБ России возбудило в его отношении уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по данному делу.

Задержанный признался, что переводил деньги на Украину

Задержанный по подозрению в госизмене мужчина признался, что принимал участие в митингах, а также переводил два года назад деньги фонду на Украине.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На видеозаписи, опубликованной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, видно, как сотрудники российской спецслужбы задерживают мужчину, одетого в зеленую толстовку и синюю куртку, и заводят его в автомобиль. Уже в салоне машины он говорит, что 27 февраля 2022 года переводил деньги украинской благотворительной организации «Вернись живым». На вопрос о том, как он относится к действующей власти, россиянин отвечал, что «негативно».

В ролике также показан личный досмотр задержанного. В ходе него у мужчины изъяли портмоне с деньгами, в том числе в иностранной валюте, банковскую карту и другие личные вещи. Кроме того, показано, как его заводят в суд для избрания меры пресечения.

Максимальное наказание за госизмену предусматривает пожизненное лишение свободы

28 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Юрист Алексей Гавришев объяснил, какие действия россиян расцениваются как государственная измена. Он указал, что таковыми являются шпионаж, а также предоставление российскими гражданами сведений, составляющих государственную тайну, международной или иностранной организации.

Помимо этого, продолжил юрист, под госизменой подразумевается переход на сторону противника или финансирование деятельности иностранных организаций или государств, которые представляют угрозу безопасности России, а также оказание им консультационной или материально-технической помощи.

Как напомнил Гавришев, состав преступления «государственная измена» до 2018 года имел отношение к секретоносителям — должностным лицам, имеющим доступ к гостайне. Однако впоследствии в Уголовный кодекс были внесены изменения, согласно которым обвинения также могут быть предъявлены лицам, которые незаконно получили доступ или допуск к секретным данным.