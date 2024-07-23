Появились подробности о пропавших в горах Северной Осетии россиянах

Пропавшие в Осетии россияне не рассчитали запас воды и обратились к МЧС

Спасателям удалось определить точное местоположение россиян, пропавших в горах Северной Осетии. Новые подробности о туристах появились в распоряжении Пятого канала.

Руководитель группы Татьяна Садыкова рассказала, что люди не заблудились и чувствуют себя хорошо. «Мы сейчас находимся в палатках, сыты, покормлены. Мы четко знаем, где мы, у нас есть GPS-навигатор, карта», — отметила она.

По словам путешественницы, группа не рассчитала запас воды и поэтому обратилась за помощью к МЧС.

Ранее сообщалось, что 12 туристов из Долгопрудного, в числе которых 10 детей от 14 до 17 лет, заблудились в Алагирском районе Северной Осетии. Они были зарегистрированы в МЧС и вышли на маршрут 20 июля. На поиски путешественников вышли две бригады в количестве восьми человек.