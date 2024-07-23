Причастного к захвату заложников в ростовском СИЗО осудили на 20 лет за участие в ИГ

В Ростове суд дал участнику захвата СИЗО Гандалоеву 20 лет за вступление в ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам заключения Малика Гандалоева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — фигуранта уголовного дела о захвате заложников в ростовском СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по ранее возбужденному в отношении него делу — об участии в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государств» (ИГ), изготовлении и хранении взрывчатки. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также мужчине назначили штраф 500 тысяч рублей.

Прокурор просил назначить Гандалоеву 22 года колонии. По данным следствия, в 2023 году в Астрахани он вместе с двумя лицами решил вступить в ИГ и принес присягу ее руководителю. Также он приобрел компоненты для взрывчатки, перевез их в Ингушетию, где изготовил взрывное устройство. В марте 2023 года мужчина был задержан.

Известно, что 16 июня Гандалоев также участвовал в захвате заложников в СИЗО, однако был в самом начале задержан конвоирами. Мужчина сопротивлялся и ранил заточкой одного из них.