Пригожин резко высказался о поведении оскандалившейся Глюкозы

Продюсер Пригожин заявил, что Глюкозе необходимо лечение

Российский продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о поведении певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на скандальном концерте в Красноярске. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Медиаменеджер заявил, что исполнительница с неуважением отнеслась к зрителям и организаторам концерта. «Это безобразие, не хочу, чтобы это видели мои дети и внуки. Деятели искусства несут ответственность за все, что они делают, невозможно позволять себе подобные вещи», — подчеркнул он.

По словам Пригожина, он неоднократно видел Глюкозу на мероприятиях в нетрезвом виде. Продюсер выразил мнение, что звезде требуется лечение. «Я не понял, в каком состоянии она была, но это не похоже на алкоголь, это похоже на что-то другое. Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека», — заключил он.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске. Странности в поведении певицы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, звезда находилась в состоянии опьянения.

По словам Глюкозы, причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Исполнительница уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса.