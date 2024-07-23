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19:51, 23 июля 2024Из жизни

Принц Уильям решил найти помощника с редким умением

Британский принц Уильям решил найти секретаря со знанием валлийского языка

Фото: Maja Smiejkowska / Pool / Reuters

Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили найти нового сотрудника. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В резиденции принца Уильяма открылась вакансия помощника личного секретаря по организации официальных мероприятий в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. В первую очередь будут рассматриваться претенденты, способные поддержать разговор на валлийском языке. В идеале от них требуется свободное владение разговорным и письменным валлийским, а также понимание ситуации в Уэльсе, уэльских государственных органах и коммерческих компаниях.

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Знание валлийского языка — редкое умение, которым обладают менее миллиона человек. По разным оценкам, валлийский знают от 538 тысяч до 896 тысяч человек, причем меньше половины из них считают, что владеют им свободно. 44 процента людей со знанием валлийского используют его не каждый день и преимущественно общаются на английском.

Ранее сообщалось, что принцу Уильяму потребовалась экономка, умеющая держать язык за зубами. Также от нее ожидались способность справляться с разнообразной нагрузкой, инициативность и готовность к командировкам.

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      Олег Парамонов
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