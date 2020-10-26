Принцу Уильяму потребовалась экономка с умением держать язык за зубами

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили нанять экономку. Об этом сообщает издание The People.

Согласно объявлению, размещенному в интернете, новой сотруднице предстоит работать в Кенсингтонском дворце — королевской резиденции, где живут Уильям, Кейт и их дети. Помимо опыта от нее потребуются умение справляться с разнообразной нагрузкой, инициативность и готовность к командировкам.

В объявлении особо подчеркивается, что приближенные королевской семьи должны уметь держать язык за зубами. «Поддержание конфиденциальности и постоянная осмотрительность имеют первостепенную важность», — говорится в описании вакансии.

Кейт Миддлтон и внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям, занимающий второе место в очереди на престол после своего отца, принца Чарльза, женаты с 2011 года. У них трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

В 2019 году сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри потребовали от няни своего ребенка соблюдать секретность. По информации автора книг о королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl), няне пришлось подписать обширное соглашение о неразглашении.