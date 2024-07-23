Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей в ДНР

Верховный суд ДНР рассмотрит дело командира ВСУ, расстрелявшего мирных жителей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего командира десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Таранюка, который отдал приказ о расстреле мирных жителей в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Таранюк обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Все материалы переданы в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По данным правоохранителей, в марте 2022 года обвиняемый отдал приказ подчиненным военным расстрелять жителя, который шел по улице Новосибирской в Мариуполе. От полученных ран мужчина скончался на месте. Кроме того, в апреле 2022 года Таранюк отдал приказ о расстреле двоих мужчин, которые передвигались по железнодорожному мосту недалеко от боевой позиции. От полученных ран пострадавшие скончались.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы командира десантно-штурмовой роты линейного батальона морской пехоты 36-го отдельного батальона ракетной артиллерии морской пехоты ВСУ Виктора Пятку за убийство жителя Мариуполя.