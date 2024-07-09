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10:51, 9 июля 2024Силовые структуры

Украинского командира заочно приговорили к 25 годам за убийство жителя Мариуполя

СК: суд заочно дал 25 лет командиру ВСУ Пятке за убийство жителя Мариуполя
СюжетНаселение России:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы командира десантно-штурмовой роты линейного батальона морской пехоты 36-го отдельного батальона ракетной артиллерии морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Пятку за убийство жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Подсудимый признан виновным по статьям 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением») и 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды»).

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года Пятка отдал приказ подчиненному стрелять по мирным жителям Мариуполя, находившимся на улице Славянская. В результате снайпер из винтовки американского производства убил безоружного мужчину. Пятка объявлен в международный розыск.

Его подчиненного в настоящее время судят за выполнение преступного приказа.

27 июня сообщалось, что прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в Верховный суд региона уголовное дело в отношении 45-летнего военнослужащего бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Шлапаковского, который обстрелял жилые дома из миномета.

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      Любовь Ширижик
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