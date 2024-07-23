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14:43, 23 июля 2024Культура

Раскрыт райдер певца Авраама Руссо

«Звездач»: певец Авраам Руссо требует в райдере проживание инкогнито

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец Авраам Руссо готов проживать в гостинице исключительно инкогнито. Об этом говорится в райдере артиста, который раскрыл Telegram-канал «Звездач».

Издание раскрыло, что обязательным требованием является наличие на окнах в спальной комнате темных штор. Певец просит полностью исключить наличие цитрусовых в номере.

Также в райдере есть особый пункт для ресторана — в наличии должен быть гриль. «И желание и возможность персонала приготовить блюда по просьбе артиста», — говорится в документе. В ином случае организаторы должны предоставить певцу восемь тысяч рублей в качестве суточных.

Ранее экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс раскрыла райдер музыкального коллектива.

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