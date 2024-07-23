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03:47, 23 июля 2024Мир

Реакцию Байдена на давление однопартийцев раскрыли

NYP: Байден проявлял гнев, паранойю и разочарование из-за давления однопартийцев

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден проявил паранойю и разочарование из-за давления однопартийцев, требовавших от него выйти из предвыборной гонки. Реакцию американского лидера раскрыло издание New York Post.

Отмечается, что хозяин Белого дома до последнего пытался остаться в президентской гонке. В свою очередь, представители Демократической партии рассматривали разные варианты отстранения Байдена, в том числе применение 25-ой поправки в Конституцию, согласно которой президента можно объявить не способным исполнять свои обязанности.

21 июля Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Евгений Силаев
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