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15:05, 23 июля 2024Экономика

Россиян призвали не купаться в «тухлых прудиках»

Эксперт Марьинский: купание в чистом пруду обезопасит от заражения церкариозом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Церкарии (личинки гельминтов водоплавающих птиц) опасны только для россиян, купающихся в «тухлых прудиках», рассказал «Москве 24» гидробиолог Вадим Марьинский.

У человека, искупавшегося в чистом водоеме, церкариоз развиваться не будет, объяснил эксперт. Он также добавил, что штучное количество личинок (до пяти штук), попавшие в организм, вызовут только небольшое покраснение или прыщи. «В небольших водоемах, где много уток, где много водной растительности, например, пожарный пруд в СНТ, — там численность этих личинок так высока, что искупавшийся человек получит себе в кожу несколько сотен, а то и тысяч паразитов», — объяснил он. Это чревато не только местным раздражением, но общей системной реакцией организма.

Церкариоз — острое паразитарное заболевание. Оно развивается у людей, купающихся в водоемах со стоячей водой, объяснила ранее доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина.

В столичном регионе в начале июля фиксировался серьезный всплеск заболеваемости церкариозом. Россияне стали обращаться к дерматологам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу. Выяснилось, что пациенты купались в водоемах, чтобы спастись от жары.

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      Мария Черкасова
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