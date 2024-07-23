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13:28, 23 июля 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о последствиях употребления мяса с картошкой

Нутрициолог Педорич назвала мясо с хлебом тяжелым для ЖКТ сочетанием продуктов

Фото: KamranAydinov / Freepik

Мясо с хлебом или картошкой — одно из самых тяжелых для переваривания сочетаний продуктов, предупредила нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Анна Педорич. Некоторые другие не слишком полезные для ЖКТ комбинации блюд она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Нутрициолог предупредила: систематическое употребление алкоголя, перекусы на бегу в перерывах между работой и в целом плохое питание ухудшают микрофлору кишечника и сокращают количество вспомогательных ферментов. Это приводит к негативным последствиям для ЖКТ. Также эксперт посоветовала стараться с осторожностью употреблять в пищу мясо с картофелем или хлебом. По ее словам, белки в сочетании с простыми углеводами могут вызывать вздутие живота и повышенное газообразование.

Такие же проблемы с пищеварением и брожение в кишечнике провоцируют молочные продукты с добавлением фруктов, добавила специалистка.

Замедленное пищеварение и дискомфорт способны вызвать кислые фрукты в сочетании с продуктами с повышенным содержанием крахмала, поэтому каша с апельсином на завтрак не влечет за собой хорошее начало дня

Анна Педоричнутрициолог

К другим неудачным комбинациям продуктов нутрициолог отнесла яйца с беконом, курицу с грибами и алкоголь с любыми десертами.

По словам эксперта, если сочетание съеденных продуктов было тяжелым для пищеварения, у человека могут появиться такие симптомы, как вздутие живота, тяжесть, газообразование, изжога и тошнота. «При появлении подобных симптомов крайне важно пить воду: это позволяет ускорить пищеварение и устранить токсины. Помимо этого, существуют специальные ферменты, помогающие расщеплять сложные соединения, — их отлично дополняют пребиотики и пробиотики, направленные на восстановление микрофлоры кишечника», — рекомендовала она.

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Кроме того, нутрициолог посоветовала при этих симптомах принимать биодобавки с комплексом из пищеварительных ферментов и витаминами A и D в составе.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Мельникова рассказала, какого вида конфет следует избегать, чтобы не навредить здоровью. Она рекомендовала отказаться от шоколадных батончиков, которые насыщены еще карамелью, арахисом.

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      Наталья Обрядина
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