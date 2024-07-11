Россиян призвали избегать одного вида конфет

Гастроэнтеролог Мельникова призвала избегать шоколадных батончиков с карамелью

Гастроэнтеролог Екатерина Мельникова рассказала, какого вида конфет следует избегать, чтобы не навредить здоровью. Ее слова приводит Пятый канал.

«Если говорить про конфеты, которые можно купить в магазине, в классическом понимании конфеты, то особенно следует избегать шоколадных батончиков, которые насыщены еще карамелью, арахисом», — призвала россиян Мельникова. Врач объяснила, что этот продукт содержит «зашкаливающее количество сахара». По словам доктора, лучше выбирать сладости, сделанные из горького шоколада.

При этом нутрициолог Жанна Тиханычева порекомендовала избегать конфет, которые содержат трансжиры. «Трансжиры не усваиваются в нашем организме. Организм не знает, как утилизировать эти вещества, и откладывает это в жировую ткань», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Сабина Карсиева рассказала о пользе кваса. По ее словам, напиток благотворно влияет на микрофлору кишечника и общее состояние здоровья.