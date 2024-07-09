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18:35, 9 июля 2024Забота о себе

Врач оценила пользу кваса

Диетолог Карсиева: злоупотребление квасом может спровоцировать вздутие

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Злоупотребление квасом провоцирует вздутие и другие проблемы со здоровьем, предупредила врач-диетолог Сабина Карсиева. Пользу этого популярного у россиян освежающего напитка она оценила в беседе с aif.ru.

Карсиева рассказала, что квас относится к ферментированным продуктам, потребление которых благотворно сказывается на микрофлоре кишечника, общем состоянии здоровья и иммунитете. Также, по словам специалистки, в этом напитке содержатся лакто- и бифидобактерии, витамины группы В, C, E, а также полезные для сердца калий и магний.

При этом диетолог рекомендовала не злоупотреблять квасом, так как в его составе много сахара. Также она напомнила, что этот напиток — продукт брожения, который может спровоцировать вздутие, если выпить за день несколько литров. «Даже здоровым людям стоить пить его в ограниченных количествах, не более одного стакана в день и лучше не до, а после еды. А людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, придется совсем отказаться от кваса», — подчеркнула специалистка.

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В заключение Карсиева посоветовала при выборе кваса обращать внимание на его состав. В нем должны присутствовать только ржаная мука, дрожжи и сахар. Наличие ароматизаторов, искусственных красителей и консервантов свидетельствует о невысоком качестве этого напитка, добавила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Цимбалова перечислила лучшие напитки для утоления жажды в жару. Она рекомендовала пить не только обычную воду, но и минеральную, а также улучшающие пищеварение напитки, например компоты и морсы домашнего приготовления и без сахара или квас.

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      Наталья Обрядина
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