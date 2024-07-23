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06:11, 23 июля 2024Экономика

Россияне бросились скупать садовую технику

В России в начале лета вырос спрос на технику для ухода за садом

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Спрос на технику для ухода за садом, растениями и землей вырос в России в начале лета 2024 года. При этом спрос на декоративные товары снизился. Об этом говорится в обзоре аналитиков «ВсеИнструменты.ру», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего спрос вырос на культиваторы (плюс 59 процентов). Активнее всего ими интересовались жители Челябинска (плюс 200 процентов), Нижнего Новгорода (плюс 100 процентов), Самары (плюс 100 процентов) и Воронежа (плюс 86 процентов).

Россияне также начали активнее интересоваться электропилами — интерес к ним вырос на 24 процента. В топ регионов по росту продаж вошли Омск (плюс 51 процент), Пермь (плюс 44 процента), Нижний Новгород (плюс 43 процента), Краснодар (плюс 40 процентов) и Волгоград (плюс 39 процентов).

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Спрос на газонокосилки вырос на 23 процента. Сильнее всего ими интересовались жители Омска (плюс 83 процента), Перми (плюс 77 процентов), Казани (плюс 61 процент), Челябинска (плюс 54 процент), Новосибирска (плюс 52 процента) и Санкт-Петербурга (плюс 47 процентов).

Интерес к воздуходувкам для работы в саду вырос на 21 процент. Чаще всего их покупали в Казани (плюс 89 процентов), Самаре (плюс 75 процентов) и Воронеже (плюс 30 процентов). Также был отмечен рост спроса на снегоуборочную технику (несмотря на несезон). В общем по России интерес поднялся на 11 процента. Активнее всего техникой для уборки снега интересовались жители Екатеринбурга (рост спроса в четыре раза) и Перми (рост в два раза).

Многие россияне в последние два года в качестве альтернативы поездкам за границу выбирают дачу. Так, каждый пятый рассказал, что отправляется за город, чтобы поработать в саду и огороде. Столько же жителей страны ездят на дачу, чтобы насладиться свежим воздухом и тишиной.

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      Мария Черкасова
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