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10:01, 13 июня 2024Экономика

Россияне нашли альтернативу поездкам за границу

STARWIND: 22 % россиян вместо поездок за границу уезжают в отпуск на дачу

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В последние два года 22 процента россиян на время отпуска отказались от поездок за границу. В качестве альтернативы они выбирают дачу, выяснили в компании STARWIND. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

С недавних пор граждане изменили отношение к загородному отдыху и стали чаще бывать на даче — такую тенденцию отметили 13 процентов респондентов. Каждый пятый участник опроса отправляется туда насладиться свежим воздухом и тишиной. Столько же россиян стойко ассоциируют дачу с работой в огороде и урожаем.

18 процентов опрошенных описывают дачу как маленький домик, в котором можно отдохнуть в кругу друзей, 15 процентов — представляют большой частный дом. Для каждого десятого образ дачи ограничивается летним домиком и умывальником. С баней и барбекю загород ассоциируют 7 процентов респондентов.

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Как показало исследование, россияне готовы ездить на дачу еще чаще, если бы в доме были все необходимые бытовые удобства. Для 50 процентов респондентов — это санузел, для 45 процентов граждан — бесперебойное водоснабжение и горячая вода. 38 процентам опрошенных не хватает за городом стабильного интернета, а 20 процентам — кондиционера и сплит-системы. Кроме того, домовладельцы хотели бы иметь на даче бассейн с площадкой для загара (41 процент), баню, сауну (36 процентов) либо беседку (33 процента). Среди техники, без которой трудно прожить за городом, россияне называют гриль (18 процентов), автохолодильник (17 процентов) и мультиварку (15 процентов). 23процента опрошенных отмечают, что бывали бы на даче чаще, если имели садовую технику — оборудование позволило бы им сэкономить время и вместо ухода за участком уделить его семье. Каждый десятый считает необходимым обзавестись акустической системой.

Эксперты связывают возросший интерес граждан к даче с пандемией коронавируса и удаленным форматом работы. Также многие отдают предпочтение загороду, зная, что на собственном участке они могут вырастить экологически чистые овощи и фрукты.

Ранее аналитики узнали стоимость дачи мечты. Большинство россиян готовы отдать за идеальный загородный дом от 900 тысяч до миллиона рублей.

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      Виктория Клабукова
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