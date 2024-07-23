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07:54, 23 июля 2024Экономика

Россияне назвали способ получить жилье

СберСтрахование: 44% россиян получают жилье в наследство

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Большинство россиян (44 процента) получают жилье в наследство. Способ обзавестись недвижимостью граждане назвали в опросе сервиса «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахования, результаты которого опубликовали «Известия».

Еще 32 процента признались, что не имеют собственной квартиры или дома. 16 процентов отметили, что приобрели жилье самостоятельно, при этом 10 процентов из них — в ипотеку, а пять процентов — путем накоплений. Восемь процентов получили недвижимость в подарок, а одному проценту совершить покупку помогли родственники.

48 процентов респондентов отметили, что делают ремонт при переезде. 29 процентов из них рассчитывают обойтись без помощи, 15 процентов планируют нанять специалистов, а четыре процента хотят попросить помощь у друзей и семьи. Еще 34 процента заявили, что не будут переделывать интерьер.

Ранее профессор Российской академии естествознания Елена Молокова посоветовала россиянам, которые хотят приобрести недвижимость, потерпеть.

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