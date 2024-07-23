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09:10, 23 июля 2024Моя страна

Россияне предпочли путешествия по стране поездкам за рубеж

«Купибилет»: продажи билетов на рейсы по стране выросли на 52 процента

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские туристы предпочли путешествия по стране поездкам за рубеж. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Купибилет», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Продажи авиабилетов на внутренние рейсы выросли на 52 процента. «Мы считаем, что такой рост — не предел, — заявила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих. — Самыми популярными направлениями внутренних путешествий на данный момент являются Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край».

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Тем временем список непопулярных маршрутов возглавили Республика Марий Эл, а также Смоленская и Липецкая области. При этом отмечается, что отечественные путешественники практически не изучают малоизвестные города и удаленные регионы.

Более того, аналитики сервиса выяснили, что главная мечта россиян, связанная с путешествиями, — подробнее изучить родину и ездить по ней чаще. Эту идею отметил каждый четвертый опрошенный (24 процента). При этом мужчин, которые хотят изучать Россию, почти в два раза больше, чем женщин (65 против 35 процентов соответственно).

Реже соотечественники мечтают о поездках за границу. Об этом говорит каждый пятый респондент (20 процентов). Также некоторые туристы хотели бы протестировать экстремальный отдых (13 процентов). «А в 10 процентах случаев, наоборот, мечтают оказаться в тихом лесу или горах, также вне зависимости от места», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего покупают в отпуск солнцезащитные кремы, флаконы для жидкостей и книги. Самые необходимые туристам в сезон летних отпусков товары раскрыли эксперты маркетплейса «Мегамаркет».

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      Фариза Бацазова
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