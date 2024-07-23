Россияне установили на Эльбрусе первый в мире механический счетчик восхождений

Россияне установили на Эльбрусе первый в мире счетчик восхождений. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка в своем Telegram-канале.

Установить такой прибор предложили энтузиасты из Санкт-Петербурга. Отмечается, что за первый час на рычаг нажали более 20 человек.

Представители пресс-службы Минкурортов Кабардино-Балкарии рассказали, что за два года разработки были представлены два прототипа. Специалисты подвергали их испытаниям на стойкость к температурным перепадам и проводили исследования под микроскопом. Так, основываясь на полученных результатах, энтузиасты изобрели механическое устройство из нержавеющей стали, которое может прослужить до 50 лет.

Ранее сообщалось, что студия российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева разработала новый логотип и фирменный стиль для курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Уточнялось, что в знаке, похожем на букву «Э», специалисты смогли соединить узнаваемые вершины горы и ледоруб, который является атрибутом любителей экстрима.