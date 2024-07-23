Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:40, 23 июля 2024Моя страна

Россияне установили на Эльбрусе первый в мире счетчик восхождений

Россияне установили на Эльбрусе первый в мире механический счетчик восхождений

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россияне установили на Эльбрусе первый в мире счетчик восхождений. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка в своем Telegram-канале.

Установить такой прибор предложили энтузиасты из Санкт-Петербурга. Отмечается, что за первый час на рычаг нажали более 20 человек.

Представители пресс-службы Минкурортов Кабардино-Балкарии рассказали, что за два года разработки были представлены два прототипа. Специалисты подвергали их испытаниям на стойкость к температурным перепадам и проводили исследования под микроскопом. Так, основываясь на полученных результатах, энтузиасты изобрели механическое устройство из нержавеющей стали, которое может прослужить до 50 лет.

Ранее сообщалось, что студия российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева разработала новый логотип и фирменный стиль для курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Уточнялось, что в знаке, похожем на букву «Э», специалисты смогли соединить узнаваемые вершины горы и ледоруб, который является атрибутом любителей экстрима.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Сооснователь Wildberries заявил о рейдерском захвате компании

      Российский депутат сообщил о смерти племянника на СВО

      Российские банки начали повышать ставки по вкладам в ожидании заседания ЦБ

      На Украине заявили о желании Киева избежать конкуренции мирных планов

      В России выросло число совершенных нелегалами преступлений

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта

      Вдова мобилизованного на СВО россиянина не смогла получить выплаты из-за истории с водкой

      Россиянам раскрыли способ сэкономить 30 процентов на турах в Турцию

      Редкий гриб в форме коралла нашли в российском регионе

      Женщина 400 раз позвонила в службу спасения и попала под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше