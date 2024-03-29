Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:42, 29 марта 2024Моя страна

Лебедев придумал новый логотип для курорта «Эльбрус»

Студия дизайнера Артемия Лебедева создала новый логотип для курорта «Эльбрус»

Изображение: Пресс-служба Кавказ.РФ

Студия российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева разработала новый логотип и фирменный стиль для курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Об этом пишет ТАСС.

Так, в знаке, похожем на букву «Э», эксперты смогли соединить узнаваемые вершины горы и ледоруб, который является атрибутом любителей экстрима.

Отмечается, что на создание фирменного стиля ушло 95 дней. При этом в процессе работы Лебедев с командой приезжали на курорт, чтобы вдохновиться его наследием. Кроме того, для курорта был придуман собственный шрифт.

Материалы по теме:
Готовьте сани. Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
Готовьте сани.Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
7 октября 2022
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

«Был в прошлый раз на Эльбрусе в 2012 году и вижу, что курорт значительно изменился, сейчас начался новый этап. Мы разработали новый логотип и айдентику, которые отражают приключенческий характер места и точно передают его атмосферу», — рассказал Лебедев.

В ноябре 2023 года на курорте «Эльбрус» открыли новую лыжную трассу. Отмечалось, что ски-пасс для взрослого обойдется в 2000 рублей в день, для детей до 13 лет — 1,3 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Россиянин учинил расправу над родственниками из-за спора о доме матери

      Мальчика без признаков жизни нашли в болоте в российском регионе

      Дом звезды самого популярного ситкома Америки решили продать

      Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

      Россиянка попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

      Названы самые необычные напитки России

      Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

      Обновление улучшило старые iPhone

      Реклама бренда Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше