Лебедев придумал новый логотип для курорта «Эльбрус»

Студия дизайнера Артемия Лебедева создала новый логотип для курорта «Эльбрус»

Студия российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева разработала новый логотип и фирменный стиль для курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Об этом пишет ТАСС.

Так, в знаке, похожем на букву «Э», эксперты смогли соединить узнаваемые вершины горы и ледоруб, который является атрибутом любителей экстрима.

Отмечается, что на создание фирменного стиля ушло 95 дней. При этом в процессе работы Лебедев с командой приезжали на курорт, чтобы вдохновиться его наследием. Кроме того, для курорта был придуман собственный шрифт.

«Был в прошлый раз на Эльбрусе в 2012 году и вижу, что курорт значительно изменился, сейчас начался новый этап. Мы разработали новый логотип и айдентику, которые отражают приключенческий характер места и точно передают его атмосферу», — рассказал Лебедев.

В ноябре 2023 года на курорте «Эльбрус» открыли новую лыжную трассу. Отмечалось, что ски-пасс для взрослого обойдется в 2000 рублей в день, для детей до 13 лет — 1,3 тысячи рублей.