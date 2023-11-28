Новую лыжную трассу открыли на курорте «Эльбрус»

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открыли новую лыжную трассу

Новую лыжную трассу открыли на «Эльбрусе» в Кабардино-Балкарии от станции «Гарабаши» до станции «Мир». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию курорта.

«Открываем верхнюю очередь "Гарабаши-Мир" (3,8 — 3,5 тысячи метра), — говорится в сообщении. — Все канатные дороги работают в штатном режиме. Пока открыта только она — действует тариф тестовых катаний "Промо"».

Отмечается, что ски-пасс для взрослого обойдется в 2 тысячи рублей в день, для детей до 13 лет — 1,3 тысячи рублей. «Завтра, если позволит погода, откроем "Мир-Кругозор", — уточнили в компании. — 1 декабря планируем открыть все трассы».

Ранее в ноябре сообщалось, что в Казани собрались реконструировать Центральный стадион города, где в 2024 году пройдут соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС. Масштабные работы начнутся уже в декабре 2023 года.