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11:16, 23 июля 2024Россия

Россиянин отправился на СВО взамен сына

Житель Башкирии отправился на СВО и занял место не вернувшегося с фронта сына

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Житель Башкирии Закир Ташматов отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине (СВО) и занял место не вернувшегося с фронта сына, пишет «Московский комсомолец».

Как пишет издание, сын участника СВО Олег Ташматов в сентябре 2022 года принимал участие в одном из штурмов на южном направлении под Херсоном. По командному пункту был нанесен ракетный удар, и боец получил тяжелые ранения, спасти его не удалось.

Впоследствии отец отправился на СВО взамен сына, и взял его позывной — Клен. «Чтобы враг знал, что Клен жив. (...) Для меня это очень ценно, почетно и ответственно — носить этот позывной. Я считаю, что мой сын — герой. А я просто на работе», — объяснил Ташматов.

Военный получил на СВО уже два ранения. Прежде чем отправиться на фронт вслед за сыном, он занимался формированием стерлитамакского подразделения башкирского добровольческого батальона имени Даяна Мурзина, который впоследствии вошел в полк «Башкортостан».

Ранее жительница Башкирии заявила, что ушла на СВО, чтобы отомстить за брата-прапорщика. Кроме желания отомстить, на СВО она пошла ради дочери.

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      Елена Торубарова
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