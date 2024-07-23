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12:24, 23 июля 2024Путешествия

Россиянин упал в ущелье с высоты более трех тысяч метров на Алтае

Турист из Красноярска упал в ущелье с высоты более трех тысяч метров на Алтае

Фото: Alexandr Frolov / Wikipedia

Спасатели МЧС России эвакуируют россиянина, который сорвался с высоты более трех тысяч метров на Алтае. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что двое туристов из Красноярска совершали восхождение в районе ледника Ирбисту, и один из них упал в ущелье. В МЧС рассказали, что в условиях труднодоступной местности эвакуировать пострадавшего можно только с помощью вертолета. Кроме того, для спуска в ущелье нужно альпинистское снаряжение.

22 июля группа из 12 туристов, в том числе 10 детей, пропала в горах Северной Осетии. Они были зарегистрированы в МЧС и отправились в поход 20 июля.

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      Алина Черненко
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