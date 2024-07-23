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20:28, 23 июля 2024Силовые структуры

Россиянка приехала в гости к дочери и попыталась зарезать зятя кухонным ножом

В Подмосковье задержали женщину, пытавшуюся убить зятя кухонным ножом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали женщину, которая приехала в гости к дочери в Павловский Посад и попыталась зарезать своего зятя кухонным ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, все произошло 18 июля. Женщина находилась в гостях у своей дочери, где на фоне личных неприязненных отношений задумала расправу над ее супругом. Взяв нож с кухни, она зашла в комнату, где спал ее зять, и ударила его лезвием в шею, однако потерпевший проснулся и смог выставить руку под удар.

Потерпевший получил колото-резаную рану. Позже выяснилось, что в 2020 году злоумышленница уже была судима за причинение ему тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Республике Бурятия в отношении 62-летней россиянки возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. ЧП произошло, когда полицейские прибыли к дому женщины для задержания ее ранее судимого зятя. Теща решила защитить мужчину и плеснула майору полиции кипятком из ковша в лицо.

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      Олеся Мицкевич
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