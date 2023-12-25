Защищавшая зятя россиянка плеснула кипятком в лицо полицейскому

Россиянка заступилась за зятя-дезертира и плеснула кипятком в лицо майору

В Республике Бурятия в отношении 62-летней россиянки возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло вечером 22 декабря, когда полицейские прибыли к дому женщины для задержания ранее судимого 32-летнего зятя пенсионерки, разыскивавшегося за дезертирство. Теща решила защитить зятя и плеснула майору полиции кипятком из ковша в лицо. Пострадавшему пришлось обращаться за медицинской помощью. Ему назначено амбулаторное лечение.

21 декабря в Ульяновске члены ОПГ «Саплевские» избили в кальянной «Дуть» полицейского из-за сделанного им замечания, силовику пришлось отстреливаться от напавших.