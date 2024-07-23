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08:57, 23 июля 2024Россия

Россиянка пыталась задушить годовалого сына ради возвращения мужа

На Урале женщина пыталась задушить годовалого сына ради возвращения мужа

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Каменске-Уральском Свердловской области женщина пыталась на камеру задушить годовалого сына ради возвращения мужа. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, 22-летняя россиянка недавно рассталась с супругом. Она решила издевательствами над общим ребенком заставить благоверного одуматься и вернуться.

Знакомые девушки отметили, что всего у нее двое детей. В прошлом малышей у матери уже забирали сотрудники опеки, но позже вернули.

Поступок жительницы Урала заинтересовал представителей подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее житель Новой Москвы жестоко избил восьмилетнего сына ложкой для обуви из-за просьбы вернуть его к родственникам в гости. Бабушка ребенка и его старшая сестра обратились в полицию с просьбой привлечь избивавшего сыновей москвича к ответственности. Мальчика отправили в кризисный центр.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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