Российская пенсионерка вложила в мошеннический проект более 11,5 миллиона рублей

В Башкирии аферисты под видом инвесторов обманули пенсионерку на 11,5 млн рублей

В Башкирии аферисты под видом инвесторов выманили у 60-летней жительницы Красноярского края более 11,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

По данным правоохранителей, пенсионерка приехала в гости к родственникам, и в это время по мессенджеру с ней общались аферисты. Они представились ей специалистами по инвестициям и предложили вложить деньги в ценные бумаги. Для этого злоумышленники заставили женщину скачать приложение, с помощью которого она вложила в некий интернет-бизнес более 11,5 миллиона рублей, из которых 8 миллионов были из ее личных накоплений, а более 3 миллионов она получила в кредит. Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Сейчас аферистов разыскивают.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у писателя Эдварда Радзинского 45 миллионов рублей.