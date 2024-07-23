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20:20, 23 июля 2024Россия

Российские бойцы из пушки уничтожили стоящую в 20 километрах от них немецкую установку

Минобороны России сообщило о поражении немецкой САУ PzH 2000

Фото: CroPatriot / Wikimedia

Российские бойцы из самоходной пушки уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000 Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находилась более чем в 20 километрах от них. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Расчет самоходной пушки 2С7М "Малка" уничтожил немецкую САУ PzH 2000 ВСУ на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что поражение цели, находящейся в двух десятках километрах, было подтверждено кадрами объективного контроля.

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      Никита Абрамов
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