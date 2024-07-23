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14:06, 23 июля 2024Россия

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного американского танка Abrams

Минобороны России сообщило об уничтожении в зоне СВО еще одного танка Abrams
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бойцы российской группировки войск «Центр» уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) еще один американский танк М1А1 Abrams, используемый военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки бойцы «Центра» улучшили тактическое положение в зоне своей ответственности, нанеся поражение трем механизированным и одной воздушно-десантной бригаде ВСУ, а также бригаде теробороны в районе Торецка, Димитрова, Гродовки, Розовки, Камышевки и Новоселовки первой Донецкой народной республики (ДНР). Помимо этого, отражены шесть контратак украинских военных.

По данным российского Минобороны, помимо Abrams, ВСУ потеряли на данном направлении три других танка, а также свыше 405-ти военнослужащих, три боевые бронемашины, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также противотанковую пушку «Рапира». Кроме того, уничтожены три полевых склада ВСУ с боеприпасами.

Ранее о поражении танка Abrams сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, боевую бронемашину подбили на покровском направлении СВО в районе населенного пункта Прогресс.

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22 июля Минобороны России также сообщило об уничтожении танка Leopard. Произведенную в Германии боевую машину немецкого производства подбили бойцы группировки «Запад» в ходе боев на границе Харьковской области и ДНР.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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