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08:46, 23 июля 2024Бывший СССР

ВС России подбили еще один Abrams

Российские FPV-дроны уничтожили Abrams под Покровском в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска на покровском направлении подбили еще один танк Abrams, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«На покровском направлении наши дроноводы подбили очередной Abrams. По технике отработали в районе населенного пункта Прогресс», — заявил Гагин.

Он добавил, что при эвакуации беспилотниками была уничтожена часть экипажа боевой машины.

Ранее бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ ВС России заняли позиции ВСУ у населенного пункта Переездное в Донецкой народной республике. По сообщению Министерства обороны, в штурме также участвовали БМД-2 и танк Т-80.

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      Глеб Палехов
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