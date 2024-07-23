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06:36, 23 июля 2024Бывший СССР

Тульские десантники заняли позиции ВСУ в ДНР

Тульские десантники заняли позиции ВСУ у Переездного в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Переездное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в штурме также участвовали БМД-2 и танк Т-80.

Ранее сообщалось, что ВС России стали наносить расходящиеся удары и фактически окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка Нью-Йорк в ДНР. Таким образом Российская армия стала воспроизводить мини-копию «очеретинского цветка».

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      Евгений Силаев
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