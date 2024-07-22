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18:09, 22 июля 2024Бывший СССР

Российские войска приступили к замыканию группировки ВСУ в районе Нью-Йорка

«Военная хроника»: ВС России приступили к замыканию ВСУ около Нью-Йорка в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У Вооруженных сил (ВС) России наметилась тенденция к замыканию группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нью-Йорка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По информации канала, после масштабных авиаударов ВС России стали наносить расходящиеся удары и фактически окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка. Таким образом Российская армия стала воспроизводить мини-копию «очеретинского цветка».

«Военная хроника» пишет, что для ВСУ нынешняя ситуация напоминает события в Авдеевке, когда единственным укрепленным районом, сохранявшимся перед падением линии обороны, осталась промзона. Однако в этом случае роль защитного рубежа выполняет фенольный завод, но его площадь недостаточно велика, чтобы украинские войска могли надолго в нем задержаться.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что поселок Нью-Йорк в ДНР имеет большое значение на донецком направлении. По его словам, ВСУ будут вынуждены отходить из этого района.

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      Илья Таксюр
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