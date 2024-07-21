Военный рассказал о положении ВСУ в Нью-Йорке

Эксперт Дандыкин: Нью-Йорк имеет большое значение на донецком направлении

Поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) имеет большое значение на донецком направлении, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист также рассказал о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Бои под Нью-Йорком идут нешуточные. Я думаю, что раз ВСУ попали в окружение, то пора им уходить. Когда их зажимают, то они предпочитают уходить, как это случилось в Авдеевке, побросав раненых и оружие», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что подобное положение ВСУ сложилось не только под Нью-Йорком.

«Сейчас такая ситуация и в Красногоровке, и поближе к Угледару. То есть во многих местах ВСУ или в окружении, или близки к тому, чтобы туда попасть», — заключил он.

Ранее два батальона ВСУ попали в окружение под поселком Нью-Йорк в Донбассе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники. Отмечается, что это значительные силы ВСУ, количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек.