Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:26, 21 июля 2024Бывший СССР

Военный рассказал о положении ВСУ в Нью-Йорке

Эксперт Дандыкин: Нью-Йорк имеет большое значение на донецком направлении

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) имеет большое значение на донецком направлении, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист также рассказал о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Бои под Нью-Йорком идут нешуточные. Я думаю, что раз ВСУ попали в окружение, то пора им уходить. Когда их зажимают, то они предпочитают уходить, как это случилось в Авдеевке, побросав раненых и оружие», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что подобное положение ВСУ сложилось не только под Нью-Йорком.

«Сейчас такая ситуация и в Красногоровке, и поближе к Угледару. То есть во многих местах ВСУ или в окружении, или близки к тому, чтобы туда попасть», — заключил он.

Материалы по теме:
«Все, я сдаюсь» Тысячи пленных военнослужащих ВСУ попали в спецтюрьмы строгого режима в зоне СВО. Как они живут там?
«Все, я сдаюсь»Тысячи пленных военнослужащих ВСУ попали в спецтюрьмы строгого режима в зоне СВО. Как они живут там?
13 июня 2024
Два батальона ВСУ взяты в кольцо в Нью-Йорке. В окружении российских военных оказались более тысячи украинских солдат
Два батальона ВСУ взяты в кольцо в Нью-Йорке. В окружении российских военных оказались более тысячи украинских солдат
Сегодня

Ранее два батальона ВСУ попали в окружение под поселком Нью-Йорк в Донбассе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники. Отмечается, что это значительные силы ВСУ, количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии констатировали провал антироссийских санкций

      Служба безопасности Грузии стала опрашивать участников военных действий на Украине

      Полет французского бейсджампера в костюме ковра-самолета попал на видео

      Сотни ехавших из Монголии туристов застряли в российском регионе из-за обрушения моста

      Клуб из города Сельцо объяснил приезд бразильского футболиста-чемпиона в команду

      Эксперт оценил ситуацию на северо-западе ЛНР после взятия Розовки

      В России указали на сложность обмена осужденного на 16 лет журналиста WSJ Гершковича

      Китай и Филиппины договорились о статусе ржавого корабля

      Военный рассказал о положении ВСУ в Нью-Йорке

      В США заявили о планах Трампа проводить митинги в помещении после покушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше