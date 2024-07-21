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15:43, 21 июля 2024Бывший СССР

Два батальона ВСУ взяты в кольцо в Нью-Йорке. В окружении российских военных оказались более тысячи украинских солдат

ВС России взяли в кольцо два батальона ВСУ под Нью-Йорком в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение под поселком Нью-Йорк Бахмутского района в Донецкой народной республики (ДНР). Как отмечают знакомые с ситуацией источники, это значительные силы украинской армии — количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек.

Между тем еще в начале июля аналитическая группа Deep State привела прогноз о том, что поскольку ВСУ оказались в затруднительном положении под Нью-Йорком и Торецком в ДНР, то это может привести к потере этих городов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский боец в одиночку уничтожил позицию ВСУ в Нью-Йорке

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ударами артиллерии и FPV-дронов уничтожили две группы украинских солдат, которых в качестве резерва перебросили в район Нью-Йорка. Как рассказали в силовых структурах региона, это стало возможным из-за «некоторой оплошности» руководства украинской армии. В результате российские войска накрыли противника артиллерией и дронами.

До этого российский боец в одиночку уничтожил позицию ВСУ в Нью-Йорке. На опубликованных в сети кадрах с беспилотника видно, как штурмовик подкрадывается к окну дома с украинскими военными внутри и забрасывает внутрь противотанковую мину. Через несколько секунд последовал взрыв, полностью разрушивший строение. Сам боец остался жив, но получил контузию.

Депутат Рады обвинила в неудачах ВСУ Сырского

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая неоднократно критиковала украинское военное руководство, убеждена, что в сложившейся ситуации виноват главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Безуглая сообщила, что Сырский принял решение о ротации нескольких подразделений, несмотря на возражения командиров. В результате этих действий российским военным удалось прорвать украинскую оборону в районе Торецка и Нью-Йорка.

Фото: Александр Река / ТАСС

Также 21 июня депутат обвинила генерал-лейтенанта Юрия Содоля, на тот момент занимавшего пост командующего объединенными силами ВСУ, в прорыве армии РФ близ Торецка. После этого, 24 июня, указом президента Украины Владимира Зеленского Содоля на его посту сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

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Кроме того, Безуглая заявила, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых.

Здравый смысл кричит здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создания обученного резерва. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое. Они создают новые и новые «бригады-зомби»

Марьяна Безуглая депутат Рады

Она также выразила мнение, что украинские генералы виноваты в чрезмерных потерях живой силы из-за своих действий.

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      Екатерина Подвигина
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