Два батальона ВСУ взяты в кольцо в Нью-Йорке. В окружении российских военных оказались более тысячи украинских солдат

ВС России взяли в кольцо два батальона ВСУ под Нью-Йорком в ДНР

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение под поселком Нью-Йорк Бахмутского района в Донецкой народной республики (ДНР). Как отмечают знакомые с ситуацией источники, это значительные силы украинской армии — количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек.

Между тем еще в начале июля аналитическая группа Deep State привела прогноз о том, что поскольку ВСУ оказались в затруднительном положении под Нью-Йорком и Торецком в ДНР, то это может привести к потере этих городов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский боец в одиночку уничтожил позицию ВСУ в Нью-Йорке

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ударами артиллерии и FPV-дронов уничтожили две группы украинских солдат, которых в качестве резерва перебросили в район Нью-Йорка. Как рассказали в силовых структурах региона, это стало возможным из-за «некоторой оплошности» руководства украинской армии. В результате российские войска накрыли противника артиллерией и дронами.

До этого российский боец в одиночку уничтожил позицию ВСУ в Нью-Йорке. На опубликованных в сети кадрах с беспилотника видно, как штурмовик подкрадывается к окну дома с украинскими военными внутри и забрасывает внутрь противотанковую мину. Через несколько секунд последовал взрыв, полностью разрушивший строение. Сам боец остался жив, но получил контузию.

Депутат Рады обвинила в неудачах ВСУ Сырского

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая неоднократно критиковала украинское военное руководство, убеждена, что в сложившейся ситуации виноват главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Безуглая сообщила, что Сырский принял решение о ротации нескольких подразделений, несмотря на возражения командиров. В результате этих действий российским военным удалось прорвать украинскую оборону в районе Торецка и Нью-Йорка.

Фото: Александр Река / ТАСС

Также 21 июня депутат обвинила генерал-лейтенанта Юрия Содоля, на тот момент занимавшего пост командующего объединенными силами ВСУ, в прорыве армии РФ близ Торецка. После этого, 24 июня, указом президента Украины Владимира Зеленского Содоля на его посту сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

Кроме того, Безуглая заявила, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых.

Здравый смысл кричит здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создания обученного резерва. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое. Они создают новые и новые «бригады-зомби» Марьяна Безуглая депутат Рады

Она также выразила мнение, что украинские генералы виноваты в чрезмерных потерях живой силы из-за своих действий.