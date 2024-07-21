РГ: более тысячи военнослужащих ВСУ попали в окружение под Нью-Йорком

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение под поселком Нью-Йорк в Донбассе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники.

«Под Нью-Йорком в Донецкой народной республике (ДНР) оказались в окружении порядка двух украинских батальонов. Это значительные силы ВСУ, количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек», — передает издание.

5 июля украинский аналитический ресурс Deep State (DS) написал, что ВСУ оказались в затруднительном положении под Нью-Йорком и Торецком в ДНР, что может привести к потере этих городов. 10 июля DS сообщил о продвижении войск Вооруженных сил Российской Федерации в сторону центра населенного пункта Нью-Йорк в Бахмутском районе ДНР.