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13:27, 22 июля 2024Россия

Армия России уничтожила танк Leopard в зоне СВО

Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России уничтожила танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Боевая машина немецкого производства была подбита бойцами группировки войск «Запад» в ходе боев на границе Харьковской области и Донецкой народной республики.

Помимо этого, на указанном участке линии боевого соприкосновения был уничтожен бронетранспортер M113, пять артиллерийских орудий и три склада с боеприпасами.

16 июля в России вручили награды военнослужащим, уничтожившим танки Abrams и Leopard в зоне СВО. Тогда же была названа премия за первый сбитый в ходе спецоперации F-16. Уничтоживший самолет солдат получит 15 миллионов рублей.

На этом фоне 15 июля Испания сообщила о намерении передать Киеву новую партию бронетехники, в том числе десять танков Leopard 2 модификации А4.

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      Алан Босиков
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