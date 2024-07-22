Армия России уничтожила танк Leopard в зоне СВО

Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Армия России уничтожила танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Боевая машина немецкого производства была подбита бойцами группировки войск «Запад» в ходе боев на границе Харьковской области и Донецкой народной республики.

Помимо этого, на указанном участке линии боевого соприкосновения был уничтожен бронетранспортер M113, пять артиллерийских орудий и три склада с боеприпасами.

16 июля в России вручили награды военнослужащим, уничтожившим танки Abrams и Leopard в зоне СВО. Тогда же была названа премия за первый сбитый в ходе спецоперации F-16. Уничтоживший самолет солдат получит 15 миллионов рублей.

На этом фоне 15 июля Испания сообщила о намерении передать Киеву новую партию бронетехники, в том числе десять танков Leopard 2 модификации А4.