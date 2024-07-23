Минобороны опубликовало кадры уничтожения десятков западных инструкторов под Харьковом

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения десятков западных инструкторов

Вооруженные силы России ударом расчета «Искандер-М» уничтожили десятки иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Деркачах в Харьковской области. Произошедшее попало на видео, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Ведомство сообщает, что в результате удара были уничтожены 50 иностранных инструкторов и наемников.

Ранее на видео попал момент уничтожения ангара ВСУ с реактивной системой залпового огня HIMARS в населенном пункте Новопетровка. Удар был также нанесен расчетом ракетного комплекса «Искандер-М».