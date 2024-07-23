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11:58, 23 июля 2024Россия

Российские войска ударом «Искандера» уничтожили десятки западных инструкторов ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении около 50 иностранных инструкторов ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска ударом расчета «Искандер-М» уничтожили десятки иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, пункт временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран находился в населенном пункте Дергачи в Харьковской области.

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      Никита Абрамов
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