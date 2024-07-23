Минобороны России заявило об уничтожении около 50 иностранных инструкторов ВСУ

Российские войска ударом расчета «Искандер-М» уничтожили десятки иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, пункт временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран находился в населенном пункте Дергачи в Харьковской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в результате ночного удара по вокзалу с украинскими военными и техникой российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в направлении города Волчанск в Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.