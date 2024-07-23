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07:07, 23 июля 2024Бывший СССР

Российский разведчик назвал способ за минуту рассекретить координаты высших офицеров ВСУ

Гамбит: с «Иридиумом» можно за 1 минуту засечь координаты высших офицеров ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военнослужащие выработали способ всего за минуту засекать координаты высших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это достигается за счет эксплуатации ВС РФ системы спутниковой связи «Иридиум», заявил военный из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск «Север» с позывным Гамбит, передает РИА Новости.

«К спутниковой связи доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ. Буквально только выход на связь был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям», — объяснил стратегию разведчик.

Гамбит назвал следующий шаг — российские бойцы решают, нужно ли нанести огневой удар по целям или необходимо дополнительно за ними проследить.

До этого в марте 2023 года при помощи «Иридиума» удалось рассекретить группу украинских диверсантов, которые с помощью радиозонда передавали данные разведки о ВС России в Луганской народной республике (ЛНР).

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      Александра Синицына
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