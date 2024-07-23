Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке на населенные пункты области

Населенные пункты Белгородской области подверглись массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе в поселке Красное после атаки FPV-дрона разрушен один частный дом. В селе Муром беспилотником атаковано нежилое здание», — написал чиновник.

Еще один населенный пункт — село Безымено в Грайворонском городском округе — также подвергся атаке. Там беспилотник сбросил боеприпас, из-за чего загорелось частное домовладение. По предварительным данным, пострадавших во всех перечисленных случаях нет.

В этот же день в селе Щетиновка Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль, который двигался по дороге, пострадали три человека. «Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.