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18:05, 23 июля 2024Россия

Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке на населенные пункты области

Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Населенные пункты Белгородской области подверглись массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе в поселке Красное после атаки FPV-дрона разрушен один частный дом. В селе Муром беспилотником атаковано нежилое здание», — написал чиновник.

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Еще один населенный пункт — село Безымено в Грайворонском городском округе — также подвергся атаке. Там беспилотник сбросил боеприпас, из-за чего загорелось частное домовладение. По предварительным данным, пострадавших во всех перечисленных случаях нет.

В этот же день в селе Щетиновка Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль, который двигался по дороге, пострадали три человека. «Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

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      Никита Абрамов
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