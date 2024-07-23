Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Населенные пункты Белгородской области подверглись массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе в поселке Красное после атаки FPV-дрона разрушен один частный дом. В селе Муром беспилотником атаковано нежилое здание», — написал чиновник.
Еще один населенный пункт — село Безымено в Грайворонском городском округе — также подвергся атаке. Там беспилотник сбросил боеприпас, из-за чего загорелось частное домовладение. По предварительным данным, пострадавших во всех перечисленных случаях нет.
В этот же день в селе Щетиновка Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль, который двигался по дороге, пострадали три человека. «Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.