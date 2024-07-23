Российского блогера задержала полиция в одной из самых опасных стран мира

Российский блогер и путешественник побывал в Пакистане и рассказал о задержании местными полицейскими. Своей историей мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации приехал в одну из самых опасных стран мира с целью туризма. Мужчина находился в Пешаваре, где, по его словам, на всех дорогах стояли блок-посты и было «дикое количество вооруженных до зубов военных».

Правоохранители постоянно проверяли документы у пассажиров. Россиянин отметил, что поснимал на фотоаппарат старый город и отправился в отель. Однако в какой-то момент его остановила полиция.

Блогера начали допрашивать, а затем заставили показать сделанные им фотографии. На кадрах были запечатлены туши куриц, женщины в полностью закрытых абайях, пьющие самогон в уличном кинотеатре жители, адские пробки и осыпающиеся здания.

Полицейский был не в восторге от увиденных снимков и призвал россиянина делать только красивые фото. «Ну что ему здесь возразить, стоя на обочине дороги и задыхаясь от пыли, смешанной с выхлопами сотен мотоциклов, тук-туков, грузовиков и автобусов, — пояснил он. — Я бы и не против был, но ... как-то не очень много в их городах красивого, если честно».

Правоохранитель еще долго не хотел отдавать документы путешественнику и требовал от него избавиться от некрасивых фотографий. «Пришлось удалить, — добавил он. — В общем, делайте правильные фотки в таких стремных странах, чтобы бородатые полицейские не придирались».

Ранее этот же блогер рассказал, что столько людей с оружием, как в Пакистане, он не видел ни в одной стране.