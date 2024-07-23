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16:00, 23 июля 2024Путешествия

Шасси пассажирского самолета задымилось в аэропорту Сочи

Aviaincident: шасси самолета Nordwind задымилось после посадки в аэропорту Сочи

Фото: Dragosh Co / Shutterstock / Fotodom

Шасси пассажирского самолета Nordwind задымилось после посадки в аэропорту Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла утром 22 июля с воздушным судном Airbus, которое прибыло в курортный город из Уфы. После приземления лайнера наблюдатель пожарного поста заметил дым из-под правой передней стойки шасси.

Лайнер немедленно остановили и отбуксировали на стоянку. На место происшествия вызвали пожарный расчет, однако помощь спасателей не понадобилась. Не уточняется, были ли пассажиры в тот момент на борту.

У Sukhoi Superjet 100 треснуло лобовое стекло по пути из Москвы в Ульяновск. В результате лайнер отстранили от полетов.

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      Мария Борисова
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