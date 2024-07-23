У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе

У летевшего из Москвы самолета треснуло лобовое стекло в небе

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Ульяновск Sukhoi Superjet 100 в понедельник, 22 июля. После посадки при заруливании на стоянку экипаж запросил инспекцию стекла.

Специалисты в аэропорту назначения установили, что оно растрескалось во время полета. Отмечается, что воздушное судно отстранили от полетов.

Ранее пилоты самолета популярной российской авиакомпании услышали странный стук во время полета. Инцидент случился 20 июля на борту летевшего из Калининграда в Москву Boeing 737-800. При взлете лайнера и во время отрыва передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы (ВПП) экипаж услышал необычный стук, исходящий с левой стороны.