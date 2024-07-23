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08:45, 23 июля 2024Мир

Штаб Трампа оказался готов к выходу Байдена из предвыборной гонки

Politico: Трамп начал готовиться к выходу Байдена из гонки еще в мае, до дебатов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Штаб бывшего американского лидера и ныне кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа начал готовиться к выходу действующего главы государства Джо Байдена из гонки еще в мае, за месяц до неудачных для Байдена дебатов. Об этом со ссылкой на документы помощников самого Трампа сообщает Politico.

«Ровно за месяц до провального выступления Джо Байдена на дебатах сотрудник предвыборного штаба Дональда Трампа распространил документ среди главных помощников Трампа. Тема письма: "Выдвижение альтернативного кандидата в президенты от Демократической партии". Существование этого меморандума подчеркивает, что кампания Трампа в течение нескольких месяцев также рассматривалась с перспективой борьбы с [другим] оппонентом [от демократов]», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис проигрывает бывшему президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов. 51 процент респондентов заявили, что проголосует за Трампа, в то время как Харрис выбрали бы 43 процента опрошенных.

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      Дмитрий Сотак
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